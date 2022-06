Grégory Fastré, après son terrible accident au Mans : "Ne pas être au départ des 24 Heures Motos de Spa est un déchirement"

C’était le 14 avril dernier sur le circuit Buggati du Mans. Lors des essais libres, en prélude des 24 heures motos, Grégory Fastré a lourdement chuté suite à un problème technique. Le disque de frein de sa Honda a subitement cassé alors que le pilote verviétois roulait à 230 km/h. Le choc est terrible. Grégory Fastré perd le contrôle de sa moto et s'encastre dans les rails de sécurité. Une chute violente qui aurait pu lui être fatale. Finalement, il s’en sort avec de multiples fractures. Rapatrié à Liège, l’ex-champion du monde de Superstock a subi 4 opérations. Alors qu’il retrouve un peu de mobilité, le pilote Honda est évidemment très déçu de ne pas pouvoir participer aux 24 heures de Spa qui se déroulent ce week-end à Francorchamps. Un déchirement pour le Verviétois qui nous a accueilli dans sa chambre d’hôpital…

Grégory, vous vous souvenez de ce qui s’est passé le 14 juin lors de votre chute sur le circuit du Mans ? Que s’est-il passé concrètement ?

"J’avoue que je ne me souviens plus trop des détails. J’ai même oublié pas mal de choses qui se sont passées ce jour-là mais je me rappelle quand même des circonstances qui ont provoqué ma chute. Cela s’est produit lors des essais privés du jeudi matin. C’était en fin de session. Après 4 tours, à hauteur du Garage Vert, je freine dans le virage et je sens que la moto relâche et d’un coup le disque de frein explose. J’ai donc freiné au maximum de l’arrière pour ralentir. Comme je me dirigeais vers le bac à graviers, j’ai sauté de ma moto mais pas de chance pour moi, j’ai été projeté sur les rails de sécurité avec la moto et non pas sur le mur de pneus, ce qui aurait été préférable. Heureusement que les équipements actuels atténuent les chocs".

C'était pourtant une chute violente avec de multiples fractures à la clé ?

"Oui, j’ai été victime de quatre fractures dont deux qu’on peut qualifier de très lourdes. Celle du bassin, côté droit, ainsi que celle de l’humérus et de l’épaule gauche qui ont véritablement explosé. Sans oublier une fracture de la mâchoire et un traumatisme crânien. On m’a opéré une première fois en France avant de me rapatrier à la Citadelle de Liège où j’ai à nouveau subi trois autres opérations qui se sont heureusement bien déroulées malgré une petite complication et de grosses douleurs. Je suis toutefois heureux et soulagé d’avoir pu éviter les prothèses à la hanche et à l’épaule".

Vous êtes en quelque sorte un miraculé ?

" Je n’irai pas jusque-là et je n’aime pas de dire ça mais c'est vrai que j’ai eu énormément de chances. Je suis passé par la petite porte comme on dit. J’aurais pu y rester ou bien devenir paraplégique. Je roulais à 230 km/h quand le disque de frein a cassé. Je suis parvenu à rétrograder à 80 km/h mais même à cette vitesse, quand on heurte à moto un rail de sécurité, je peux vous dire que c’est extrêmement violent".

J'ai enfin l'impression de revivre

L’accident est survenu il y a presque deux mois, comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

"Cela va beaucoup mieux. Je suis pourtant passé par des moments très difficiles, quand mon taux d’hémoglobine était très bas et que je devais rester couché sur mon lit d’hôpital, sans pouvoir bouger. Heureusement, depuis une semaine, j’ai pu quitter mon lit et je peux me déplace désormais en fauteuil roulant. Je ne peux pas encore mettre le pied droit à terre, ni bouger l’épaule gauche mais j’ai l’impression de revivre malgré tout. J'espère que la rééducation va me permettre de récupérer toutes mes facultés".

C’est grâce à votre force de caractère ?

"Probablement. Vous savez, un sportif de haut niveau doit tout le temps se battre, que ce soit sur la moto ou pour trouver des sponsors mais aussi pour bien d’autres choses. C’est cette mentalité de compétiteur qui fait qu’on ne baisse pas les bras et qu’on trouve les ressources nécessaires pour surmonter les épreuves les plus douloureuses".

Quand j'ai su que je ne serai pas au départ des 24 heures de spa, j'en ai pleuré

Ce week-end, le championnat du monde d'endurance fait escale en Belgique avec les 24 heures de Spa. C’est le grand retour de la moto à Francorchamps. Cela doit vous faire un pincement au cœur de ne pas pouvoir y participer ?

"C’est bien plus qu’un pincement au cœur. Honnêtement, quand j’ai vu que je ne serai pas capable d’être au départ, j’en ai pleuré, tout seul dans ma chambre. Pourtant, j’y ai cru mais il a bien fallu me rendre à l’évidence. C’était impossible de pouvoir remonter si vite sur une moto après un tel accident et les fractures dont j'ai été victime. J’attendais cette course avec impatience depuis 19 ans. Il faut savoir que j’ai disputé mes premières 24 heures à Spa en 2003. En plus, je suis né à Verviers et j’habite près de Theux, à quelques kilomètres à peine de Francorchamps qui reste à mes yeux le plus beau circuit du monde. Il a subi des aménagements sur le plan de la sécurité mais il est encore plus rapide qu'avant. C’est un circuit qui demande du placement et de la technique. Il est magnifique. D’où ma tristesse et même encore maintenant, en en parlant, j’ai des frissons".

C’est en plus un circuit que vous connaissez bien et sur lequel vous êtes en général plutôt rapide ?

"C’est cela qui m’attriste le plus. Je suis convaincu que mes chronos auraient été très bons. L’an dernier, lors des 6 heures de Spa, j’ai réalisé des chronos identiques à ceux que réalisent les meilleurs cette année alors que les motos tournent 2 à 3 secondes plus vite par tour, suite aux modifications du circuit. Je suis certain que nous aurions été en tête dans la catégorie Superstock. C'est donc un vrai déchirement de ne pas pouvoir participer à cette course. On va malgré tout m’amener à Francorchamps ce samedi car j’ai obtenu l’autorisation de sortie du docteur. Juste pour aller voir les copains et dire bonjour à l’équipe. J’en ai besoin même si je sais que ça va me faire mal au cœur".

Je ne sais si je remonterais un jour sur une moto mais l'envie est toujours là

Vous espérez quand même remonter un jour sur une moto ou bien vous avez fait une croix sur la compétition ?

"J’aimerais bien reprendre un jour la compétition mais je ne me suis pas encore fixé de délai. La motivation est toujours présente et je voudrais terminer sur une note plus positive. Maintenant, il faut aussi rester réaliste. Il faudra voir comment vont évoluer mes blessures. Je ne suis plus tout jeune. J’aurai bientôt 42 ans. Je peux en tout cas être fier de ma carrière (notamment deux titres de champion du monde en Superstock et vice-champion en EWC, le championnat du monde d'endurance) et le moment est peut-être venu d’arrêter. L’avenir nous le dira. Le plus important à mes yeux est de vivre à nouveau normalement et de pouvoir prendre mes deux petites filles dans les bras. Ensuite, on verra bien, même si la moto restera toujours ma passion".