Grégory Demal nommé directeur général de Nethys, où il remplace Renaud Witmeur

Le conseil d'administration de Nethys a décidé mercredi de nommer au poste de directeur général Grégory Demal pour assurer la succession de Renaud Witmeur, signale l'entreprise liégeoise, filiale de l'intercommunale Enodia.

La décision a été prise à l'unanimité du CA, après entretiens avec les candidats et délibération, est-il précisé.

Cette nomination intervient à l'issue d'une procédure ouverte et objective lancée en février dernier, rappelle Nethys.

Le CA a justifié le choix de Grégory Demal, aujourd'hui membre du comité de direction de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), par "sa capacité à développer une vision stratégique et sociétale pour Nethys, au bénéfice de ses actionnaires publics, son intérêt pour le développement de la région liégeoise et son attachement à l'intérêt général, et son expérience, ses capacités managériales et financières".

Renaud Witmeur occupait le poste de CEO de l'entreprise depuis octobre 2019. Il avait alors succédé à Stéphane Moreau.