Grégory Carême, le nouveau champion de cyclo-cross Wallonie-Bruxelles, qui roule sans équipe

Il y a quelques années Grégory Carême rêvait d’intégrer une équipe de cyclo-cross, mais avec le temps il a changé d’avis : "J’ai eu quelques petits contacts avec des équipes continentales mais on a trouvé plus intéressant de rester au sein de ma propre structure. Financièrement, les petites équipes continentales, ne peuvent malheureusement pas subvenir à tous les besoins des pièces des vélos. Alors que c’est possible dans ma propre structure.".

Grégory Carême veut prendre exemple sur ce qui se fait en Flandre, avec des coureurs qui sont professionnels à 100%, dans leur propre structure : "C’est le cas notamment du coureur flamand Jens Adams, qui est dans le top 10 mondial. Et il y en a d’autres. Ils sont professionnels à leur propre compte. Ils ont monté leur structure avec un sponsor unique qui paie leur salaire et leur matériel. J’aimerais bien faire pareil, et pouvoir vivre du vélo."

Pour le coureur brabançon, ne pas faire partie d’une équipe permet d’être libre : "Je n’ai personne qui m’impose de rouler avec tel matériel, ou de rouler sur telle course à tel moment, de faire un stage à tel moment. Je suis libre de choisir mes partenaires et mon planning de course. C’est un bel atout. Maintenant, j’ai aussi quelques désavantages. Si mon sponsor principal me quitte, je me retrouve sans rien, je n’ai aucune sécurité".

Grégory Carême espère donc à terme pouvoir se consacrer à 100% à son sport sans devoir travailler à côté. Il portera pour la première fois son maillot de champion de Wallonie ce samedi à Ruddevoorde, pour une manche du Superprestige de cyclo-cross, qui rassemble les meilleurs coureurs du monde.