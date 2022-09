Grégoire Polet déclare sa flamme, douce et mélancolique, à la Belgique

Il écrit tous azimuts, des fictions, des nouvelles ou des documentaires pour la télévision. Son écriture est à la fois pensive, vagabonde, européenne, hispanisante et urbaine car les villes inspirent cette plume nomade des lettres belges. Grégoire Polet a écrit des méditations urbaines sur Bruxelles (Excusez les fautes du copiste), sur Paris (Leurs vies éclatantes), sur Madrid (Madrid ne dort pas), sur la ville de Barcelone où il a vécu plusieurs années (Chucho et Barcelona !) et chaque fois, les prix littéraires ont été au rendez-vous.

Voilà que, tel un saumon qui remonte la rivière, c’est un pays, le sien, le nôtre, dont il fait l’éloge dans un essai littéraire et poétique que l’on pourrait qualifier d’atmosphérique, où se croisent des souvenirs d’enfance sur fond de climat de brumes et le mouvement de l’histoire à travers des personnages ou des évènements, croisant en chemin la route et les pensées de l’architecte van de Velde, de Stefan Zweig, de Rik Wouters, du comte d’Egmont, du Prince de Ligne, de Sandra Kim, de Victor Hugo, déambulant dans la station balnéaire du Coq-sur-Mer et d’Ostende avec le tram de la Côte, redéployant dans un exercice de mémoire le naufrage du Herald of Free Entreprise et la première Belgique qui ne s’appelait pas encore Belgique mais "Pays de par-deçà" ou "Pays d’embas" devenue plus tard, à l’origine de la ville de New York.

Une histoire de la Belgique résolument subjective où tout est cependant vrai.

Petit éloge de la Belgique, Livre de poche, 2022.

A paraître également Belgiques, 101 détails, un recueil de micro-nouvelles écrites par Grégoire Polet dans différents cafés bruxellois.