Grégoire Munster, vainqueur en WRC2 Challenger en Grèce : "Sympa avant de découvrir le Rally1 sans pression au Chili"

Grégoire Munster (Ford Fiesta Rally2) a réussi à éviter les nombreux pièges du Rallye de l'Acropole pour terminer à la cinquième place en WRC2 derrière quatre sacrés clients (Andreas Mikkelsen, Gus Greensmith, Yohan Rossel et Adrien Fourmaux) et en remportant la catégorie WRC2 Challenger. De bon augure avant de découvrir la Ford Puma Rally1 au Chili d'ici trois semaines.

"C'est un rallye très compliqué, on a su éviter tous les soucis et on a aussi montré de la performance avec quelques très bons temps samedi, dévoile Grégoire Munster au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Nous nous sommes bien rapprochés de notre coéquipier Adrien Fourmaux, on est contents avec ça. La victoire en WRC Challenger, cela signifie que de tous les équipages moins expérimentés, c'est nous qui nous en sommes le mieux sortis. Cela ne change pas grand-chose pour nous, mais c'est sympa. Il faut continuer à rouler beaucoup et à prendre le plus d'expérience possible en WRC pour pouvoir jouer avec les gars devant. Je connais mieux la voiture, et quand on commence à comprendre, il y a comme un déclic."

"Maintenant, on a hâte d'être au Chili, reprend le pilote M-Sport. Les gars devant ont tous fait du Rally1, je pense que ça va être une super expérience et il faut essayer d'apprendre un maximum de choses avant de revenir les appliquer en WRC2. C'est un challenge assez sympa ! On va essayer de faire tous les kilomètres, sans viser un résultat."