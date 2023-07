Grégoire Munster, vainqueur en Junior WRC en Estonie : "On a pris du plaisir sans penser à une pression éventuelle"

Intraitable, Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté ce week-end le Rallye d'Estonie, huitième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC). Du côté du Junior WRC, c'est notre compatriote Grégoire Munster qui a empoché la victoire.

"C'est une vraie réussite. On est venu ici pour préparer la Finlande, se mettre dans le rythme sur ces routes rapides et compliquées. On a eu un bon rythme, une belle bagarre avec Laurent Pellier. On a été obligé de garder un tempo élevé. On a connu deux crevaisons. L'écart est descendu à deux secondes, mais on a su rebondir et à nouveau creuser l'écart. Je pense qu'on a progressé dans tous les domaines. Il a fallu apprendre cette voiture, elle est un peu nouvelle. Il faut gérer dans les portions rapides alors qu'on n'a pas beaucoup de puissance. Il faut essayer d'entretenir cette vitesse en courbe", a-t-il précisé à notre micro.

Et d'ajouter : "J'ai vraiment pris du plaisir dans la voiture, on n'a pas pensé à la pression éventuelle. On s'est juste amusé spéciale après spéciale. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir développer son pilotage. Le but est de garder cet état d'esprit pour l'épreuve finlandaise. Pour préparer la Finlande, on aura le 'monday test' avec la Rally2. La préparation sera ensuite habituelle à la maison pour la course à venir. Mes ambitions en Finlande ? C'est toujours compliqué à dire. C'est un rallye de spécialistes, il y a beaucoup de Finlandais engagés. On aime bien ce genre de spéciales donc on va essayer de faire du mieux possible. Un top 5, ce serait peut-être un peu rêver, mais pourquoi pas rêver grand..."