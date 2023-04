Grégoire Munster : "Le rallye de Croatie ? Des montagnes russes avec beaucoup de cordes polluées"

Le pilote de 24 ans est aussi revenu sur le décès de Craig Breen, c’était jeudi dernier. "C'est soudain et compliqué, c'est un peu un vide pour tout le monde. D'un côté, on n'a pas envie de trop y penser car on doit être dans la voiture et ne pas avoir ça dans la tête. De l'autre côté, on essaie de penser aux bons souvenirs qu'on a avec lui, comme par exemple avec l'équipe BMA à Ypres en 2019. C'était vraiment un chouette gars. Craig était là un peu pour tout le monde, il était passionné. Il était venu m'aider en Finlande, c'était ma première avec une quatre roues motrices. Il était venu nous donner quelques conseils. Il y a des risques dans tous les sports, et même dans la vie de tous les jours. Ici, c'est une fatalité je pense. On connait les risques en pratiquant ce sport. On les prend, mais on essaie de les mettre sur le côté quand on est dans la voiture", a précisé Grégoire Munster.