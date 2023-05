Grégoire Munster avant ses débuts au Portugal : "Priorité à l'apprentissage avant de hausser le rythme"

Grégoire Munster, pilote officiel M-Sport en WRC2, sera au départ du rallye du Portugal au volant de la Ford Fiesta Rally2.

Après des débuts compliqués au Monte-Carlo et en Croatie, le Verviétois espère retrouver le sourire sur la terre portugaise... même si la concurrence sera énorme avec Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Teemu Suninen, Adrien Fourmaux, Oliver Solberg, Yohan Rossel et bien d'autres cadors du WRC2 présents sur la liste des engagés.

"Cette semaine, priorité à l'apprentissage, c'est la première fois qu'on dispute ce rallye, temporise Grégoire Munster au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. Et tous nos amis du WRC2 en sont à plusieurs participations ici ! Il y en a au moins 16 qui l'ont déjà fait. On va essayer de disputer toutes les spéciales, de prendre de l'expérience et d'augmenter le rythme au fur et à mesure. Les spéciales sont très belles, il y a un peu de place pour jouer, mais pas trop ! On va essayer de faire de notre mieux, et si on arrive à se hisser au milieu du peloton, ce sera vraiment pas mal. On va partir avec l'objectif de terminer la journée vendredi, et cela peut être un avantage. On ne devra pas prendre tous les risques, ce qui sera le cas de ceux qui veulent jouer la gagne. Cela va peut-être nous permettre d'éviter quelques pièges. Moi, je préfère le pilotage sur terre que sur asphalte, même si j'ai peu d'expérience. C'est toujours une découverte pour moi, mais c'est très amusant. C'est un peu une danse avec la voiture, mais ce n'est pas évident ! On aimerait être dans le Top 10 et se rapprocher du Top 5, donc terminer 7e ou 8e, ce serait bien."