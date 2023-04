Grégoire Delacourt : "La seule rime valable à l’amour n’est pas 'toujours', c’est 'chaque jour'"

La rencontre de deux possibles, c’est déjà une histoire d’amour. Un moment magique qui vous précipite inexorablement dans l’inconnu de l’autre.

"On croit qu’il n’y a que dans les romans et dans les films que ça arrive, ce n’est pas vrai. Moi j’ai rencontré ma femme, c’était magique. Vous allez rencontrer des gens qui vont modifier le cours de votre vie. C’est inattendu, cela tient à une seconde près. Pourquoi lui, pourquoi à ce moment-là ? Il y a autant d’histoires d’amour qu’il y a de gens qui aiment. C’est pour cela que c’est intarissable. C’est très beau de se dire: 'Je me jette dans une histoire, dans les bras de quelqu’un dont je ne sais rien'. Et donc la méconnaissance est de l’ordre du désir, de l’attraction, de l’ordre du possible. Trop connaître ce n’est plus très drôle, l’absence de mystère est un tue-l'amour évident. Aurore dit :"