Grégoire Dallemagne, patron de Luminus : "S’il y a des super profits, c’est dans les pays qui exportent du gaz vers l’Europe"

Autrement dit, il vend la production d’électricité attendue pour 2022 en 2021 ou en 2020. En l’occurrence, les prix étaient alors 10 fois inférieurs aux prix observés sur le marché aujourd’hui. C’était avant la guerre en Ukraine. "Nous vendons donc de l’électricité pour 2022 à des clients, des entreprises, des ménages, qui les achètent à 50-60 euros le mégawattheure, alors qu’aujourd’hui l’électricité est à 500 euros."

Les politiques ambitionnent pourtant de taxer les surprofits des producteurs d’énergie. Pour Grégoire Dallemagne, "s’il y a des super profits, ils se situent plutôt chez les pays qui détiennent des réserves gazières et qui les vendent aujourd’hui à l’Europe 10 fois plus cher qu’il y a un an. Là, vous avez des milliards et des dizaines de milliards de super profits."