Greg Van Avermaet : "Quand tu as 38 ans et que tu ne retrouves pas un niveau acceptable, c’est mieux d’arrêter"

Greg Van Avermaet l’a annoncé ce mercredi, la saison 2023 sera sa dernière au sein du peloton professionnel. Après près plus de 15 ans sur le vélo, Golden Greg a décidé de dire stop. Les raisons, ses meilleurs souvenirs, la suite, il se raconte au micro de Thibaut Deplanque.

Si cette saison est la dernière, c’est avant tout parce que les jambes ne sont plus les mêmes explique le coureur AG2R Citroën : "Les résultats ne sont plus comme avant. Ce n’est pas toujours facile de tout faire et de ne pas avoir de grand résultat. C’était presque devenu normal de faire des résultats. Quand tu as 38 ans et que tu ne retrouves pas un niveau acceptable, c’est mieux d’arrêter".

Si la décision a été officialisée ce mercredi, le choix est mûrement réfléchi : "Je pense que ça fait quelques mois. J’ai signé un contrat et je disais que c’était peut-être ma dernière année. Dans ma tête, j’avais déjà des pensées cet hiver qui me disaient d’arrêter. Mais comme je dis toujours, je fais les classiques et puis je prends une décision".

Si le fait de moins gagner ces derniers temps et de ne plus pouvoir peser sur la course a fait pencher la balance du côté de la retraite, ce ne sont pas les seules raisons : "J’ai encore beaucoup de passion pour le vélo. J’aime m’entraîner. C’est quelque chose que j’aime vraiment et c’est un boulot qui n’était pas vraiment mon travail. J’ai toujours aimé rouler à vélo et ça, ça aide beaucoup. C’est pour ça que ce n’était pas facile de prendre la décision d’arrêter. Parce que tu aimes un truc que tu as fait pendant 20 ans. Quand tu commences, tu t’améliores petit à petit pour faire de meilleurs résultats et se dire d’arrêter après une carrière de 20 ans, ce n’est pas facile".

Si son palmarès parle pour lui et que sa victoire aux Jeux Olympiques est son meilleur souvenir, Van Avermaet veut qu’on se souvienne aussi de lui pour le genre de coureur qu’il était : "Mon courage pour faire toutes les courses avec beaucoup d’ambition et de résultats. Il n’y a pas que les premières places qui comptent, j’ai aussi fait beaucoup de deuxièmes et troisièmes places. J’ai toujours tout donné pour faire le meilleur résultat et je pense que c’est le plus important dans ma carrière".