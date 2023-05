Greg Van Avermaet pourrait rejoindre Fabian Cancellara comme directeur sportif chez Tudor la saison prochaine

Quelques jours après l’annonce de sa retraite à la fin de cette saison, Greg Van Avermaet pourrait déjà bien avoir trouvé ce qu’il fera de son année 2024. Et sa nouvelle fonction ne l’éloignerait pas réellement des pelotons puisqu’il passerait du vélo à l’auto pour devenir directeur sportif au sein de l’équipe pro continentale suisse Tudor d’un certain Fabian Cancellara.

Le champion olympique de Rio en 2016 y retrouverait un cadre de travail déjà connu puisqu’il débarquerait avec Michaël Schar, son équipier depuis maintenant douze saisons. Et ce, dans trois équipes différentes (ndlr : BMC, CCC et AG2R Citroën). Enfin, un troisième élément pourrait réaliser le même chemin. Et il ne s’agirait pas d’un coureur mais plutôt d’un équipementier puisque BMC pourrait bien devenir partenaire de Tudor et quitter AG2R.

La structure française ne resterait néanmoins pas sans vélos puisque la marque belge Van Rysel serait pressentie pour équiper Cosnefroy et consorts dès les premiers coups de pédale en janvier prochain.