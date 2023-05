Greg Van Avermaet met un terme à sa carrière : l'or, le jaune et un pavé ont fait entrer "Golden Greg" dans la légende

Dès ses premières courses chez les professionnels sous les couleurs de l'équipe Predictor-Lotto, le jeune Greg Van Avermaet, 21 ans, fait parler sa pointe de vitesse : une victoire d'étape sur le Tour du Qatar, puis sur le Tour de Wallonie, à Perwez. L'ancien gardien de but de Beveren chez les jeunes ajoute également deux courses d'un jour à son palmarès : le Rund um die Hainleite, en Allemagne, et surtout le Memorial Rik Van Steenbergen, sa première victoire en Flandre.

En 2008, il poursuit sa montée en puissance et brille sur les Flandriennes avec un podium à l'E3 (troisième) et un Top 10 au Tour des Flandres (huitième). Il continue sa moisson de succès avec des étapes du Tour de Wallonie, encore une fois (à Neufchâteau), du Tour de Belgique (à Flémalle), du Tour de l'Ain et, surtout, de la Vuelta, où il décroche le classement par points.

Ses saisons 2009 et 2010 sont plus compliquées : pas la moindre victoire, et des prestations plus discrètes sur les Classiques. L'heure est venue de changer d'air.