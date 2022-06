Greg Van Avermaet digère mal sa non-sélection pour le Tour : "une énorme déception"

Greg Van Avermaet ne disputera pas le 10e Tour de France de sa carrière. Après 8 présences consécutives sur la Grande Boucle, il restera à la maison en juillet. L’ancien porteur du maillot jaune et vainqueur de deux étapes n’a pas été retenu par son équipe Ag2r-Citroën.



"Je ne comprends pas la décision, mais je dois l’accepter. Il me faudra encore quelques jours pour la digérer, mais je n’abandonnerai pas. Je dois me fixer de nouveaux objectifs", a-t-il réagi auprès de nos confrères de Sporza.