Greg Van Avermaet content de sa 3e place inattendue : "Les jambes répondent bien"

De bonnes sensations et une belle 3e place à l'arrivée pour Greg Van Avermaet sur le Circuit Het Nieuwsblad 2022. Le leader de l'équipe AG2R Citroën était très satisfait au terme de la course ce samedi.

"Je ne pensais pas faire un podium sur cette édition. Je suis très content", a-t-il déclaré au micro de la RTBF. "J'ai été victime d'une chute sur la Holleweg, Cela m'a coûté un peu d'énergie mais j'étais quand même bien placé dans le final. J'étais pas mal", a ajouté GVA.

"Je suis très content de ce résultat. Les jambes répondent bien. Ce n'est pas top mais je roule aussi avec l'expérience. C'est important. On a fait une bonne journée avec l'équipe et Oliver Naesen qui termine 4e. Un podium et deux mecs dans le top 10, c'est pas mal pour commencer les Classiques."

Enfin, Van Avermaet s'est exprimé sur la prestation de Wout van Aert. "Wout est parti au bon moment. Il a bien lu la course. Tout le monde sait que c'est dur avant le Bosberg. Tout le monde était à bloc. Il a conservé son avance après la côte alors que pourtant, on collaborait bien derrière. Il était vraiment le plus fort. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera imbattable sur les autres Classiques."