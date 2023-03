Greg Van Avermaet : "C'est presque fini, mais je veux encore profiter de la vie de coureur"

Toujours la même passion, toujours de l’ambition même s’il n’a plus gagné depuis plus de 3 ans. Le Belge, qui a rejoint AG2R-Citroën en 2021 n’a pas encore décroché de bouquet sous le maillot de l’équipe française.

"Ma dernière victoire ? ça fait trop longtemps ! C’était à Montréal en 2019" se souvient Greg Van Avermaet. "Je pense que le Covid est l’une des raisons. J’ai perdu presqu’un an. Je ne suis jamais vraiment revenu à mon niveau normal. Ce sont les petites choses qui changent. L’âge, l’arrivée dans une autre équipe et la coupure liée au Covid. Ça ne m’a pas aidé à décrocher encore des belles victoires. Je suis toujours motivé. J’aime encore faire la course. Et on va voir ce que ça donne cette année".

Pour GVA, 2023 est synonyme de fin de contrat, mais pas forcément de fin de carrière.

"Si je n’ai pas les sensations que je veux, peut être que j’arrêterai" explique l’ancien champion olympique. "Mais c’est aussi possible de faire 2 ans de plus. Ça dépend un peu des sensations dans la tête et dans les jambes".

Son objectif principal de l’année ? Encore et toujours les Flandriennes. Mais il ne rêve plus de gagner le "Ronde".

"Ça, c’est fini ! Je ne suis pas fou" sourit le coureur belge. "Je pense que c’est fini pour gagner mais encore possible d’y faire une bonne course. Je me suis un peu loupé l’année passée. Je n’étais pas bien au Tour des Flandres et à Roubaix. Et normalement, ce sont les courses où je suis vraiment bien. J’espère faire mieux cette année là-bas".

Moins explosif, le Belge est conscient de ses limites. Cela devient difficile pour lui de rivaliser avec van Aert ou van der Poel.

"Je commence à avoir de l’âge" concède Greg Van Avermaet. "En 2017-2018, c’était peut être possible de gagner, mais 5 ans plus tard, ça va être vraiment dur de gagner encore".

Le Tour des Flandres reste sa course préférée. Depuis ses débuts professionnels en 2007, Van Avermaet n’a manqué que l’édition 2020 du Tour des Flandres. 15 participations, 4 podiums, mais jamais sur la 1ère marche.

"En 2014, j’ai perdu au sprint contre Cancellara" se souvient Greg Van Avermaet. "Et puis, en 2016, j’ai chuté et je me suis cassé la clavicule. A ce moment dans la course, j’étais vraiment bien. C’est toujours facile de le dire après, mais ce jour-là, j’avais vraiment des sensations pour gagner. Et aussi, en 2017, avec la chute dans le Vieux Kwaremont, quand Philippe Gilbert était encore devant, j’avais l’impression que c’était encore possible de gagner. Ce sont les 3 éditions où c’était possible de gagner. C’est comme ça. Je ne l’ai jamais fait et c’est fini".