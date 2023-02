Greg Van Avermaet avant le Nieuwsblad et Kuurne : "Samedi, nous serons ambitieux"

Mercredi, AG2R-Citroën a publié ses sélections pour le week-end d’ouverture de la saison sur route en Belgique. Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, qui participeront également à Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche, seront les leaders de la formation française au Circuit Het Nieuwsblad, samedi. Lawrence Naesen et le Suisse Michael Schär font partie de l’équipe pour les deux courses. Stan Dewulf disputera le Circuit.

Van Avermaet a déjà remporté le Circuit Het Nieuwsblad à deux reprises. En 2016, il a devancé Peter Sagan et Tiesj Benoot et l’année suivante, il a encore battu Sagan et Sep Vanmarcke a pris la troisième place.

Depuis, l’arrivée n’a plus été jugée à Gand mais à Meerbeke en 2018 et à Ninove depuis 2019. Sur ce nouveau site d’arrivée, Van Avermaet est monté deux fois sur le podium : deuxième en 2019 derrière Zdenek Stybar et troisième en 2022 derrière Wout van Aert et Sonny Colbrelli.

"Le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne sont toujours des courses spéciales. Après le Tour des Flandres, je pense vraiment que ce sont les épreuves les plus importantes de l’année en Belgique", a déclaré Van Avermaet. "Bien sûr, je veux enregistrer une bonne performance. Je reviens du Tour d’Oman avec un bon sentiment et cela donne des perspectives pour l’avenir. Après mon retour à la maison, j’ai déjà commencé à reconnaître le parcours du Circuit. Je comptais ainsi générer un bon feeling avec les pavés. Samedi, nous serons ambitieux. Benoit Cosnefroy participe pour la première fois à la classique d’ouverture belge. Avec ses capacités de puncheur, j’attends un bon résultat de sa part. Et c’est mieux d’avoir différents leaders au sein d’une même équipe. Nous avons une bonne dynamique et nous voulons la conserver."

Les sélections AG2R-Citroën

Circuit Het Nieuwsblad : Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Stan Dewulf, Michael Schär (Sui), Damien Touzé (Fra) et Benoit Cosnefroy (Fra)

Kuurne-Bruxelles-Kuurne : Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Michael Schär (Sui), Pierre Gautherat (Fra), Valentin Rertailleau (Fra) et Beastien Tronchon (Fra)