Greg Van Avermaet à Binche-Chimay-Binche et Paris-Tours "pour terminer en beauté"

Greg Van Avermaet disputera la dernière course dimanche à Paris-Tours, où il s'était imposé en 2011. Le coureur d'AG2R, 38 ans, aura donné ses derniers coups de pédales mardi en Belgique à Binche-Chimay-Binche. Il entend ensuite se donner du temps ainsi qu'à sa famille. Son futur professionnel n'est pas encore défini, mais il serait dans le domaine sportif.

"Ce sera très spécial pour moi, mais ça reste la course et quand je prends un départ, c'est toujours pour essayer de gagner", a expliqué Greg van Avermaet lors d'un moment avec la presse lundi. "Je n'étais pas encore certain d'arrêter ma carrière en janvier dernier mais, au fil des mois, la décision est tombée. J'ai encore beaucoup de plaisir en course, mais mes résultats ne suivent pas vraiment et cela ne va pas s'améliorer avec l'âge. J'ai pris la décision après la campagne des classiques. Je suis content de pouvoir profiter des deux dernières courses de ma carrière".

Greg van Avermaet épinglera son dernier dossard dimanche à Chartes d'où partira Paris-Tours (1.Pro). "Mon dernier dossard sera très spécial, car le vélo est la passion de ma vie. Je pense avoir une belle carrière et l'arrêter ne sera pas facile. Mais je suis heureux de stopper en beauté, sur une bonne note, j'ai gagné à Tours en 2011, c'était ma première victoire dans une classique". Le coureur originaire de Lokeren a lancé sa carrière professionnelle en 2007 au sein de Predictor-Lotto.

Passé dans les rangs de BMC Racing Team de 2011 à 2018, avant de rouler sous les couleurs de la CCC Team (2019-2020), il évolue chez AG2R-Citroën depuis 2021. "Je suis content de mon parcours professionnel, avec de très belles victoires, de nombreux top 10, de la régularité. Je retiens avant tout mon titre olympique en 2016 à Rio ainsi que mon année 2017, quand j'étais le meilleur coureur du monde au classement UCI. Mon but a toujours été la victoire, mais surtout d'être compétitif." Greg van Avermaet n'a pas encore décidé de son avenir professionnel. "Je veux d'abord me donner du temps avec ma famille, profiter de la vie. Je veux prendre le temps de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, ce sera certainement dans le cyclisme, dans le sport. Je veux d'abord disputer un triathlon à Gérone en octobre, même si je ne me suis pas entraîné en natation, et ensuite profiter d'un beau tour en vélo en altitude en novembre au Pérou. Juste pour le plaisir".