Greffier du Parlement wallon : pour Christie Morreale, "il faut que les langues se délient en matière de harcèlement au travail"

Dans ce contexte, et alors qu’il faut compenser les dépenses engendrées par la crise du coronavirus et que les chiffres de l’épidémie sont à la baisse, beaucoup se demandent si la campagne de vaccination pour le covid est encore légitime.

Ce lundi, en effet, a débuté la campagne pour la 4e dose, destinée notamment aux plus de 65 ans, au personnel soignant et aux immunodéprimés.

"Je me fie aux scientifiques et aux spécialistes, qui sont tous d’accord sur le fait que la vaccination a sauvé de milliers de vies en Belgique et bien plus dans le monde, en permettant de reprendre une vie normale, estime Christie Morreale. La saisonnalité du covid fait que vers octobre-novembre il y aura un pic. Cela veut dire que les chiffres vont augmenter et qu’il faut se prémunir, notamment les personnes plus fragiles, mais aussi toutes celles et ceux qui le souhaitent."

En revanche, les centres de vaccination sont amenés à disparaître : la ministre de la Santé préconise une "banalisation" du vaccin contre le coronavirus, c’est-à-dire une simplification des procédures.

Selon elle, pour l’instant plus de 20% de la population invitée à se faire vacciner a répondu, et 213 mille Wallonnes et Wallons se sont inscrites ou se sont fait vacciner depuis lundi.