Greffier du Parlement wallon, maison des parlementaires, tunnel : le Bureau prend connaissance des rapports sur les dépenses

Comment est-on passé d’un budget de 10 millions d’euros à un budget de 46 millions d’euros pour la Maison des parlementaires ? Et pourquoi le tunnel entre le parking et le parlement coûte-t-il trois fois plus qu’initialement prévu ? Certes, dans un chantier, les dépenses supplémentaires, imprévues ne sont pas rares, mais qu’elles aient été multipliées par trois ou quatre interpelle.

Le rapport présenté au Bureau du Parlement explique que les coûts ont évolué. Tous les travaux n’avaient pas été budgétisés, notamment pour des postes tels que la sécurisation du bâtiment, l’informatique et le mobilier.

Qui est responsable de ce dérapage des coûts ? Les regards se tournent vers le greffier du Parlement, Frédéric Janssens, actuellement suspendu de ses fonctions. Il avait quasiment les pleins pouvoirs.

Comment est-ce possible que les membres du Bureau n’aient pas été au courant des dépenses ? C’est aussi une question posée. Le Bureau est supposé contrôler le travail du greffier et de son équipe.

A l’avenir, un tel dérapage des coûts, sans contrôle du Bureau, ne devrait plus être possible. Les pouvoirs du greffier seront en effet limités, notamment financièrement.

Un contrôle supplémentaire pourrait être décidé. L’ensemble des partis aujourd’hui autour de la table voudraient, en effet, prévoir un contrôle supplémentaire. Il serait externe et serait exercé par la Cour des Comptes.