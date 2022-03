Greffer de la peau cultivée en laboratoire ?

Comment s’y prennent-ils ? Ils vont d’abord prélever un simple échantillon de peau saine chez le patient, pas plus gros qu’une pièce de 2 euros. Dans cet échantillon ils vont récupérer plus particulièrement les cellules souches, ces cellules mères à partir desquelles toutes les autres se développent.

Le but ? D’abord séparer les cellules d’épiderme et les cellules de derme. Puis les cultiver avec des bains d’enzymes particuliers. Au bout d’un certain temps, les cellules de derme vont finir par s’agglomérer et former une sorte de feuillet semblable à du papier de cigarette. Les chercheurs vont alors superposer plusieurs couches de ces feuillets et les ensemencer avec des cellules d’épiderme placées au-dessus. Le tout formera une nouvelle peau qui pourra être greffée au patient.