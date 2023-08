Greffe d’utérus : une pratique prometteuse qui reste rare en Belgique

Malgré cette réussite, des milliers de femmes sont nées sans utérus dans notre pays et une centaine attend de pouvoir bénéficier d’une greffe. Steven Weyers dirige, à l’UZ de Gand, un essai clinique de greffe à partir d’utérus de patientes décédées, ce qui limite le nombre de greffes possibles : "Il y a moins de jeunes femmes qui meurent. Pour prélever un utérus, il doit provenir de femmes jeunes, de moins de 50 ans. Et puis on doit également avoir l’accord de la famille. Beaucoup ont tendance à refuser."

Dans d’autres pays, comme en Suède ou aux Etats-Unis, le don d’utérus de personnes vivantes est autorisé, même s’il comporte des risques pour la donneuse. On estime qu’une centaine de greffes ont réussi dans le monde et que 50 bébés sont nés depuis lors. En février 2021, une femme française avait donné naissance à un bébé à la suite d’une greffe d’utérus.