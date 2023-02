Greffe d’organes : du donneur au receveur, "une course contre la montre".

Edouard Sage, chef de service de l’équipe chirurgie thoracique l’hôpital Foch (Hauts-de-Seine) fait partie des chirurgiens transplanteurs de poumons. "Quand je reçois un appel de l’Agence de biomédecine, je regarde si je peux accepter l’organe en fonction de ses caractéristiques connues", dit-il. Si c’est positif, il envoie une équipe là où se trouve le donneur. Chaque organe est susceptible d’être attribué à un patient qui peut se trouver n’importe où en France.

Reste alors à juger sur pièce. "Quand on arrive sur place, on évalue le greffon, il faut le toucher et le voir ventiler pour être certain que les conditions permettent une transplantation", raconte Thomas Charrier, 29 ans, médecin au service de chirurgie thoracique de Foch, spécialisé dans le prélèvement des poumons. Ce n’est qu’au moment où il donne, au téléphone, le "go" à son responsable, que commence véritablement la greffe.