Greetings from New York : notre dernière journée complète à New York

Pour notre dernier jour complet à New-York, nous nous sommes rendu au prestigieux Radio City Music Hall, magnifique bâtiment art déco qui accueilli les plus grands des années 30 à aujourd'hui: Eddie Piaf, Frank Sinatra, Lenny Kravitz, BB King, Sting et bien d'autres. C'est aussi là-bas que le premier grand album du punk américain a été enregistré: le premier album des Ramones (1976). Nous sommes aussi allé rendre hommage à John Lennon au Strawberry Field Memorial situé dans Central Park, nous loin du building du Dakota Building dans lequel il habitait avec Yoko Ono.

Direction ensuite vers le Madison Square Garden, l'une des plus mythiques salles de concerts de l'histoire. Un endroit historique qui a accueilli Bruce Springsteen, Elton John, les Rolling Stones, Paul McCartney ou encore David Bowie à de très nombreuses reprises. C'est aussi là-bas que Led Zeppelin a enregistré son album live The Song Remains The Same en 1973.

Retour sur la journée du jeudi

Puis pour refermer la journée, nous nous somme rendus au mythique café Wah, au cœur du Greenwich Village, qui a vu les débuts de Jimi Hendrix, Bob Dylan, Joan Baez ou encore Bruce Springsteen faire leurs débuts.

Après l’excursion dans Soho, direction Rudy’s Music Shop. Nous y avons reçu un accueil très chaleureux avec l’agréable surprise d’y être reçu par une vendeuse parlant un français impeccable. Rudy Pensa, le fondateur du magasin, est aussi celui qui réalisa, en compagnie de John Suhr, la guitare que Mark Knopfler utilisa sur l’album et la tournée On Every Street de Dire Straits. Plusieurs exemplaires et versions de cette guitare sont bien-sûr en vente dans le Show-Room. Elles s’y trouvent décimées parmi une foule de Fender, Gibson, etc ainsi qu’un grand nombre d’instruments "vintages" dominés par une splendide Les Paul de 1959 affiché à 350.000 $. Une foule de photos affichant Rudy en compagnie de, Carlos Santana, Dave Grohl, Kirk Hamett, Tom Petty, Brian Setzer nous laissent facilement imaginer la clientèle prestigieuse ayant ses habitudes dans cette boutique.