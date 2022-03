Greetings from New York: en route vers Big Apple !

Pour cette troisième étape, nous avons terminé notre Springsteen Tour pour nous embarquer dans un "rock'n'roll tour" dans la ville de New York.

Nous avons ainsi quitté le New Jersey jeudi matin et avons pris le ferry en direction du New York. L'occasion de nous rendre au pied de la mythique statue de la Liberté et de nous rendre au très intéressant musée de l'immigration à Ellis Island.

Direction ensuite à Ground Zero et ce très bel hommage aux victimes des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Nous avons ensuite parcouru une partie du célèbre Greenwich Village, terre du renouveau folk dans les 60's qui a vu l'avènement des carrières de Joan Baez, Bob Dylan ainsi que du jeune Bruce Springsteen. Une petite ballade à Soho a suivi.

La seconde partie de la journée était consacrée à la découverte de Brooklyn avec notamment son célèbre pont mythique. Nous avons ensuite parcouru différentes quartiers de Brooklyn avec leurs aspects cool et détendus.

Durant la journée nous avons également eu l'occasion de passer devant le très célèbre club de jazz et de blues Blue Note ainsi que de nous rendre dans une salle de boxe bien célèbre de Brooklyn - Gleason's Gym - qui a vu passer les plus grands et a également été utilisée comme décor pour plusieurs films bien connus tels que Raging Bull, Rocky ou encore Million Dollar Baby.