Greetings from New Jersey : le Springsteen tour avec Classic 21

St Rose of Lima, l’école primaire de Bruce Springsteen

Durant la promenade, nous avons aussi croisé le chemin de l’école primaire St Rose of Lima dans laquelle le Boss a passé une partie de son enfance. Ecole qu’il retrouvera bien plus tard, le 8 novembre 1996, pour un set exclusif de la tournée The Ghost of Tom Joad. Un concert donné dans la salle de gym face un public chanceux et composé de 1300 personnes.

Sea Bright, New Jersey

Non loin de Rumson, le quartier chic où l’artiste s’installera de nombreuses années plus tard à son retour de Californie, on retrouve l’arrondissement de Sea Bright dans lequel nous avons trouvé ce bel hommage à la pochette du premier album de Springsteen : Greetings From Asbury Park, NJ.