Greetings from Asbury Park, NJ : sur les traces de Bruce Springsteen

Pour la seconde journée de notre voyage, nous nous sommes rendus tout d’abord dans le musée du Monmouth County Historical Association ou nous avons pu visiter un bout d’une exposition consacrée à Bruce Springsteen, commencée en 2019 mais ayant été stoppée brutalement par la pandémie du Covid-19.

Après une promenade dans le centre de Freehold, la ville qui a vu grandir Bruce Springsteen, nous avons fait un arrêt pour déguster une pizza chez Federici's, la pizzeria favorite de l’artiste à laquelle il continue de se rendre régulièrement.

L’après-midi nous nous sommes rendus à Asbury Park pour aller y découvrir quelques salles mythiques qui ont vu les débuts de Springsteen et de l’E Street Band, le Stone Pony, toujours actif aujourd’hui et qui propose pas mal de documents consacrés à l’histoire du Boss ainsi que d’autres musiciens passés par là ou encore l’impressionnant Conventional Hall. Un espace à l’esprit très vintage dans lequel Bruce Springsteen a eu l’occasion de voir un concert légendaire de Jim Morrison et des Doors en 1968 avant de devenir lui aussi l’un des grands noms de l’affiche quelques années plus tard. Le Conventional Hall qui a accueilli également d’autres artistes tels que Janis Joplin ou encore Ray Charles.

Finalement, nous avons eu la chance de rencontrer et d’interviewer assez longuement Mike Appel, producteur et manager de Bruce Springsteen à l’époque de ses trois premiers albums dont le mythique Born To Run. Mike Appel a ensuite signé et rencontré notre groupe de passionnées, visiblement ravis de le rencontrer.