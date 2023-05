Greet Minnen qualifiée pour la finale à Trnava, Wimckmayer tente de l’y rejoindre

Greet Minnen, 136e mondiale, disputera sa 5e finale de la saison et la 4e sur le circuit ITF de tennis dimanche à Trnava en Slovaquie. La Campinoise de 25 ans s’est imposée samedi en demi-finales de ce W100 joué sur terre battue et d’une dotation de 100.000 dollars dont elle est la 4e tête de série.

Minnen s’est qualifiée aux dépens de la juniore tchèque de 18 ans Lucia Havlickova (WTA 270) qu’elle a dominée en deux sets : 6-4 et 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes. L’autre demi-finale opposera Yanina Wickmayer (WTA 191), tête de série N.7, à la Française Chloé Paquet (WTA 201/N.8). La N.5 belge a remporté cette saison les ITF W60 de Sunderland et Porto et perdu la finale de l’ITF W60 d’Altenkirchen. La semaine dernière, Minnen a perdu sa première finale sur le circuit WTA en s’inclinant au WTA125 de Saint-Malo. Elle visera un 12e titre ITF en simple, le premier dans un tournoi de la catégorie W100 (le plus haut niveau). Elle a aussi remporté les titres ITF en double cette année à Altenkirchen et aux W60 de Trnava et de Croissy-Beaubourg (à chaque fois avec Wickmayer) avant de gagner le titre WTA à Saint-Malo avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs. Son palmarès compte aussi deux titres WTA en double remportés à Luxembourg en 2018 et 2021 avec Alison Van Uytvanck.