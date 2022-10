Greet Minnen met un terme à sa collaboration avec sa coach Ann Devries

Greet Minnen a mis un terme à sa collaboration avec sa coach Ann Devries, qui continuera à travailler avec Alison Van Uytvanck. Les deux joueuses belges de tennis l'ont annoncé mercredi dans un communiqué commun via leurs réseaux sociaux.

"Après un an et demi, nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration", indique le communiqué publié par Greet Minnen et son ex-compagne Alison Van Uytvanck. "Malheureusement, nous devons reconnaître que la situation actuelle ne pouvait pas durer. Ann va continuer à travailler avec Alison et Greet va prendre un chemin différent. Nous nous souhaitons l'une l'autre tout le meilleur pour le futur". Alison Van Uytvanck (WTA 53) a été présélectionnée pour la phase finale de la Billie Jean King Cup (BJK), qui se jouera à Glasgow du 8 au 13 novembre. Blessée au dos, Greet Minnen (WTA 148) a pour sa part mis un terme à sa saison il y a une dizaine de jours.