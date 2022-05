Greet Minnen canarde ses adversaires sur la balle de match pour filer en 1/4 du double

Greet Minnen, associée à Hongroise Anna Bondar, s'est qualifiée pour les quarts de finale du double dames à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, lundi à Paris. La paire belgo-hongroise s'est imposée en trois sets 6-7 (4/7), 7-5 et 7-5 face à la Polonaise Alicja Rosolska et l'Australienne Erin Routliffe.

La rencontre, disputée sur la terre battue du Court Simonne Mathieu, a duré 2 heures et 41 minutes. Greet Minnen et Anna Bondar tenteront de se qualifier pour le dernier carré soit face aux Américaines Cori Gauff et Jessica Pegula, têtes de série N.8, soit face à la paire formée par la Tchèque Lucie Hradecka et l'Indienne Shania Mirza, têtes de série N.10.

Greet Minnen (WTA 83) avait été battue au 1er tour du simple par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31) mardi dernier. C'est la première fois que la Campinoise atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem en double.

Il s'agit de la 3e belge qualifiée pour les quarts de finale du double féminin après la paire Kimberley Zimmermann/Maryna Zanevska. Plus tard dans l'après-midi, Elise Mertens (associée à Veronika Kudermetova) tentera d'en faire de même.