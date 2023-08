Greet Minnen (WTA 97) était ravie, mardi soir à New York, de s'être qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open après s'être offert une victoire de prestige contre l'Américaine Venus Williams (WTA 410), 43 ans, lauréate du tournoi en 2000 et 2001.

Dans le stade Arthur Ashe, qu'elle foulait pour la toute première fois de sa carrière, la Campinoise de 26 ans s'est imposée facilement (6-1, 6-1) en 1h13 de jeu, contre l'aînée des sœurs, bénéficiaire d'une wild card.

"On m'a raconté qu'en 1997, Venus avait déjà disputé la finale ici, alors que moi j'étais à peine née", a-t-elle confié à même le court après sa qualification. "C'était incroyable de pouvoir affronter une telle légende. J'ai un immense respect pour le fait qu'elle soit toujours là à 43 ans. C'est extraordinaire ! Elle a des coups fabuleux, un service incroyable. Mon cœur battait la chamade dans le dernier jeu. C'est vrai que sur la première balle de match, j'ai raté un coup droit assez facile de peu, mais j'étais contente, car je l'avais frappé pour qu'il soit gagnant. Je n'avais pas poussé la balle. J'ai tâché de rester agressive, d'aller de l'avant et cela a réussi."

Il s'agit de la quatrième participation de Greet Minnen à l'US Open, où elle atteint le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem, avec une accession au troisième tour en 2021. Elle retrouvera jeudi une autre Américaine, Sachia Vickery (WTA 203), elle aussi issue des qualifications.

"Je vais rencontrer Vickery, mais ce match me donne clairement beaucoup de confiance", a-t-elle encore glissé. "C'était la toute première fois que je me produisais dans le stade Arthur Ashe et j'ai vraiment apprécié l'expérience, du début à la fin. C'était incroyable ! Et j'espère que j'aurais l'occasion d'y rejouer de nombreux autres matches."