Greenzy : un composteur d'intérieur bien de chez nous !

"Ca va être toute sorte de déchets organiques que l’on va produire en cuisinant. Donc ça peut être, par exemple, des coquilles d’œufs, le marc de café. On peut également mettre par exemple des mouchoirs en papier qui vont apporter aussi du carbone au compost. Ce qu’on ne peut pas mettre dedans, ça va être par exemple les coques de noix, les noyaux de pêches, par exemple et les os qui eux vont prendre trop de temps à se dégrader pour être transformés en compost mûr. On ne peut pas non plus mettre des bouquets de fleurs parce qu'ils sont plein de produits chimiques".