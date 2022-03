GREENZY, le composteur intelligent d’intérieur

" Le but, c’est d’enlever tous les freins au compostage, de rendre cette étape-là plus facile possible et à la portée de tous ", nous dit Laetitia Dupret, co-créatrice de Greenzy. Avec deux amies, Adélaïde et Fiona, également étudiantes ingénieures à l’UCL, elles ont développé le concept pendant leurs études. Elle cherchait à développer un projet utile pour l’environnement et le compost est en effet essentiel puisque nous jetons beaucoup de déchets organiques : " On crée tous beaucoup de déchets alors que certains pourraient encore être mangés dans des recettes pour éviter le gaspillage ", souligne Adelaïde Biebuyck, co-créatrice de Greenzy, " mais le pire c’est quand ça termine dans la poubelle définitivement. On essaye d’être présent dans la dernière étape, quand les déchets ne sont plus mangeables pour qu’ils terminent en ressource pour la nature, c’est-à-dire du terreau ! "