" GREENVILLE " au Rideau de Bruxelles

Par où commencer ?

Par cette rencontre chez le disquaire de la rue Montmartre, un beau soir de février ? Dehors, il neige. À l’intérieur, il fait chaud, il y a de la buée sur la vitrine et c’est comme un cocon. Alors on parle musique.

Une vie de musicien est-elle plus intense qu'une vie d'agent d'assurances ? Notre société a-t-elle préservé sa part dionysiaque ? Que reste-t-il de notre jeunesse ? Pourquoi sommes-nous avides de modèles ? La célébrité rend-elle heureux ? Est-il plus facile de coucher quand on joue d'un instrument ?

Régis Duqué traverse ces questions en imaginant l’histoire d’un groupe imaginaire.



Un spectacle entre mythe moderne et documentaire rock.



GREENVILLE est écrite et mise en scène par Régis Duqué.

Avec Nicolas Buysse, Daphné d’Heur, Cédric Juliens, Eno Krojanker et Renaud Van Camp.