Greenpeace veut l’interdiction des vols en jets privés

"Nous sommes choqués qu’en période de crise climatique, un certain groupe ait commencé à voler non pas moins mais plus dans des jets privés qui sont les plus polluants", a déclaré dans un communiqué Dewi Zloch, experte en climat et énergie chez Greenpeace Pays-Bas. Le "flight tracking" des jets privés des stars et milliardaires est d’ailleurs un nouveau révélateur de l’injustice climatique.

"Il faut arrêter ça, nous plaidons donc pour l’interdiction des vols privés"

L’étude menée par le groupe de réflexion environnemental néerlandais CE Delft a également montré qu’un vol privé sur trois au départ de Schiphol ou de l’aéroport de La Haye-Rotterdam était utilisé pour des trajets inférieurs à 500 kilomètres.

"Les destinations populaires incluent Paris et même Anvers, des villes facilement accessibles en train", a ajouté Greenpeace dans un communiqué. "Les vols les plus populaires sont vers des destinations comme Majorque, Ibiza et Cannes", a ajouté l’organisation.