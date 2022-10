Greenpeace proteste contre l'abattage d'arbres au sein du Mediapark à Bruxelles

Greenpeace a mené une action de protestation mercredi sur le site du Mediapark à Bruxelles, où plusieurs arbres du bois Georgin ont été abattus pour créer une voie d'accès au trafic de chantier. L'ONG réclame l'arrêt de la destruction des espaces verts dans la capitale.

Le bois Georgin est une parcelle boisée qui s'étend sur huit hectares sur le site de Reyers à Schaerbeek. Fermé au public, il abrite une importante biodiversité, dont des lérots, une espèce de rongeurs protégée en déclin dans toute l'Europe, indique Greenpeace dans un communiqué.

Selon l'ONG, les lérots sont directement menacés par le projet de construction d'un grand complexe de logements (le bloc H) au milieu du bois. Celui-ci implique l'abattage de 1.000 arbres, malgré les protestations du comité de quartier Mediapark.

"Alors que nous sommes au milieu de la sixième vague d'extinction massive des espèces, nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier des espèces protégées pour des raisons économiques, et certainement pas pour permettre du passage de trafic dédié à un chantier", estime Ruth-Marie Henckes, experte en biodiversité chez Greenpeace Belgique.

"Nous demandons donc au gouvernement bruxellois et à la commune de Schaerbeek de revoir leurs plans pour la route de liaison et pour le bloc H du projet Mediapark, afin de protéger le bois Georgin et les lérots", ajoute-t-elle.

Greenpeace rappelle que les forêts urbaines jouent un rôle important dans la lutte contre les inondations et les canicules et contribuent également au bien-être physique et mental des citadins. D'après une étude réalisée par l'Université d'Amsterdam, relayée par l'ONG, la superficie d'espaces verts à Bruxelles a diminué de 14% entre 2003 et 2016. "Et cette tendance se poursuit à travers les nombreux projets du gouvernement bruxellois", déplore Greenpeace, qui appelle à un moratoire sur la destruction de la nature à Bruxelles.