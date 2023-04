Greenpeace : opération nocturne d’affichage à Bruxelles pour sensibiliser à la malbouffe

"Aujourd’hui, notre système alimentaire est défectueux et injuste. Une agriculture largement industrielle met notre planète et la biodiversité en danger, les agriculteur·rices sont mal rémunéré·es, et de plus en plus de citoyen·nes doivent faire appel à des programmes d’aide alimentaire pour pouvoir se nourrir. Nos responsables politiques doivent de toute urgence s’emparer de ce sujet et en faire une priorité", poursuit le militant.

Un autre volontaire qui a participé à l’opération d’affichage nocturne, Kevin Bevant, incite les autorités politiques à "durcir le ton face aux géants de l’agroalimentaire". "Greenpeace, en collaboration avec de nombreuses associations, demande que les gouvernements agissent à travers les leviers de la restauration collective et de la sécurité sociale de l’alimentation afin de soutenir et généraliser ces solutions déjà existantes", ajoute-t-il.