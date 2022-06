Greenpeace lance un guide pour nous aider à voyager écolo

Rassurez-vous : le guide a été pensé pour être accessible au plus grand nombre, mais aussi parce que toutes les destinations ne sont pas toujours accessibles uniquement par les rails. Ne culpabilisez donc pas si vous avez prévu de vous rendre au Monténégro en empruntant un ferry depuis l’Italie. C’est un bon début puisque vous aurez effectué une grande partie de votre périple en train. "Prendre le ferry plutôt que l’avion invite à redécouvrir les distances, c’est un premier pas vers le voyage plus lent", soulignent d’ailleurs les auteurs du guide.

Mais voyager écolo ne se limite pas uniquement aux transports, objecterez-vous. Et vous avez tout à fait raison, puisque cela passe également par le type de logement réservé, ainsi que les bonnes pratiques à adopter. Greenpeace nous rappelle par exemple d’éviter les sites trop fréquentés en haute saison, afin de les préserver ou encore de respecter la vie sauvage ("ne pas déranger la faune ni dégrader la flore").

Le guide liste également les établissements écoresponsables (par exemple les alternatives plus vertes aux Airbnb telles que le site Green Go ou We Go GreenR). De nombreuses sources sont également recensées dans l’ouvrage à destination des baroudeuses et des baroudeurs autonomes.

Si vous vous sentez d’humeur aventureuse pour organiser une escapade dans la nature, la carte "Recto Verso" éditée par le site Les Others vous sera très certainement utile. Tout comme le site Direkt bahn, qui cartographie le réseau ferroviaire européen. Pratique si on cherche comment se rendre en Croatie depuis la Suisse en empruntant un train de nuit !