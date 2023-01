Greenpeace dénonce l'impact écologique des jets privés lors du dernier Forum économique de Davos

L'étude menée par le groupe de réflexion environnemental néerlandais CE Delft révèle que le nombre de vols privés au départ et à destination des aéroports autour de Davos était deux fois plus élevé pendant l'événement que pendant une semaine moyenne. Ces vols ont provoqué l'émission de 7400 tonnes de CO2, soit quatre fois plus que pendant une semaine ordinaire, rapporte Greenpeace, alors que l'édition 2023 de cette grand-messe annuelle débute dans quelques jours.

"Les riches et les puissants s'envolent actuellement pour Davos pour discuter du climat et des inégalités mondiales à huis clos, en utilisant le moyen de transport le plus inégalitaire et le plus polluant qui soit: le jet privé", fustige dans un communiqué Joeri Thijs, porte-parole de Greenpeace Belgique. "C'est une honte. Et c'est d'autant plus indécent quand on sait qu'en ce mois de janvier 2023, des records de chaleur sont déjà battus dans toute l'Europe et que les catastrophes climatiques touchent de plus en plus de personnes dans le monde."

L'étude met par ailleurs en avant que 53% des vols en jet privé au départ et à destination des aéroports proches de Davos étaient des vols de moins de 750 km, tandis que 38% d'entre eux étaient des vols ultra-courts de moins de 500 km qui auraient facilement pu être réalisés en train ou en voiture. Le vol le plus court ne faisait que 21 km, épingle encore Greenpeace.