Greenpeace attaque Londres contre l'approbation à Shell d'un champ gazier au large de l'Ecosse

Le gisement "devrait générer plus de CO2 que les émissions annuelles du Ghana" et "n'aidera même pas à atténuer la crise énergétique au Royaume-Uni (...) car il appartient à Shell et sera vendu sur les marchés internationaux au plus offrant", dénonce l'organisation.

Les prix de l'énergie au Royaume-Uni, particulièrement dépendant du gaz dont les cours s'envolent en Europe, ne cessent de grimper depuis des mois et pourraient pousser l'inflation à plus de 11% dans le pays d'ici la fin de l'année, mettant le budget des ménages sous pression.

Le gouvernement britannique, qui s'est engagé à ce que le pays atteigne la neutralité carbone en 2050, a récemment revu sa stratégie énergétique avec un renforcement du nucléaire, de l'éolien, du solaire, mais aussi des énergies fossiles en mer du Nord, pour accroître la sécurité de son approvisionnement dans le contexte de la guerre en Ukraine.