Greenpeace accuse TotalEnergies de de taire l'impact climatique d'une raffinerie en France

TotalEnergies, qui s'est engagé à ne plus utiliser d'huile de palme à partir de 2023, s'est toujours défendu en affirmant que les huiles achetées pour La Mède correspondent "aux critères de durabilité fixés par l'Union européenne".

Mais, selon Greenpeace, l'huile de palme importée ici "ne provient pas d'une vingtaine de moulins", comme l'affirme le groupe, mais "d'une chaîne d'approvisionnement qui induit le mélange d'ingrédients certifiés et non certifiés", et inclut "la production d'au moins 268 moulins".

"Si on considère l'ensemble des fournisseurs de TotalEnergies Raffinerie France, on dénombre 143 moulins (parmi 268 au total) qui s'approvisionnent auprès de plantations ayant fait disparaître des forêts et des tourbières à partir de 2008", poursuit l'ONG.