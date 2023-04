Greenpeace accuse l'industrie gazière de menacer les objectifs climatiques.

"Suite à l'arrêt des gazoducs russes, les industries gazières américaines et européennes ont réussi à présenter les importations de GNL (gaz naturel liquéfié) comme la seule réponse possible à la crise", dénonce Mathieu Soete, expert en énergie chez Greenpeace Belgique. "Elles ont surfé sur la peur de nos gouvernements en agitant le spectre de pénuries d'énergie, puis les ont rendus complices d'un programme invisible d'expansion, de nouvelles infrastructures et de contrats à long terme", qui dureraient 15 à 20 ans.

Selon l'ONG, ces contrats de fourniture de gaz américain vers l'Europe entraîneront une augmentation massive des infrastructures des deux côtés de l'Atlantique, affecteront les communautés locales et menaceront les objectifs climatiques, sans que cela soit nécessaire. "La plupart de ces projets n'aboutiront pas avant 2026. Ils ne peuvent donc pas être vus comme des solutions pour combler les déficits à court terme causés par la guerre en Ukraine", pointe l'ONG.

Le rapport souligne également le rôle du gestionnaire du réseau gazier belge Fluxys (détenu par les communes à 77,4%), qui possède trois terminaux existants et deux en projet, dont le principal point d'entrée du gaz américain en Europe. Pour Greenpeace, "nous devons absolument nous libérer du gaz fossile d'ici à 2035 (...). Ce n'est qu'à cette condition que l'Europe et la Belgique pourront assurer leur sécurité énergétique et atteindre leurs objectifs climatiques".