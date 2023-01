Greenhouse Talent reprend le Gent Jazz Festival

Greenhouse Talent, le nouveau propriétaire du Gent Jazz, va essayer de maintenir le festival de jazz cet été, affirme le fondateur Pascal Van De Velde. L’organisateur du festival promet également qu’il n’y aura pas de changement de style. "Je pense que le Gent Jazz se débrouillait très bien en termes de programmation", ajoute-t-il vendredi.

L’asbl Gent Jazz en Muziek a été déclarée en faillite à la fin de l’année dernière, mais un administrateur judiciaire a désigné Greenhouse Talent pour reprendre le festival. Ce dernier devrait rester un festival annuel "mettant l’accent sur le jazz et les talents émergents". Le lieu, de Gentse Bijlokesite, n’est pas non plus à discuter, même si des entretiens pratiques doivent encore avoir lieu. "C’est un cadre d’une beauté phénoménale avec un bon hébergement. Vert et au milieu de la ville." Les décisions concernant le prix des billets et l’établissement du budget n’ont pas encore été prises.