Green Fabric, un atelier de création pour une transition sociale et écologique du secteur textile

Enfin, Green Fabric s’insère également dans des projets ponctuels comme Women in textile. Ce projet d’accompagnement gratuit dans le cadre de l’appel à projet " Women In Business " permettra à 8 créatrices de découvrir les outils numériques du fablab et leur potentiel dans la création textile, de présenter leur projet aux autres participantes, animatrices et personnes-ressources ainsi que de suivre de nombreuses formations qui leur permettront de se lancer de manière autonome dans un projet réellement viable et durable.