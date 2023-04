Green deal, voitures et justice sociale… attention à la sortie de route

En soi, ce fond va dans le bon sens puisqu’il associe ambitions climatiques et justice sociale. Mais il est loin d’être suffisant. Les besoins sont énormes. Juste un chiffre. Il y a trois ans, plus de 50 millions d’Européens étaient incapables de chauffer leur foyer. Et la situation s’est aggravée avec la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine. Inutile de rappeler ici la hausse des prix de l’énergie que nous avons connue ces derniers mois.

En revanche, il ne faut pas oublier qu’en 2018, en France, les gilets jaunes s’étaient opposés à l’instauration d’une taxe carbone – déjà à l’époque. Et on se souviendra également que le mouvement était parti de zones rurales où avoir une voiture pour vivre et travailler est souvent une nécessité. Et ce qui est vrai en France est vrai aussi dans de nombreuses régions d’Europe.