Green Day : une nouvelle guitare signature Billie joe Armstrong

Fin janvier, le groupe Green Day a fêté les 25 ans de l’album "Nimrod". Nimrod 25 – 25th Anniversary Edition contient l’album de 1997, mais aussi une série de démos et d’enregistrements live d’un concert à l’Electric Factory de Philadelphie donné le 14 novembre 1997, soit un mois après la sortie de Nimrod. Parmi les 14 démos, on retrouve des premiers essais de “Nice Guys Finish Last” et “Walking Alone”, des inédits comme “Tre Polka” et “You Irritate Me” ainsi qu’une reprise d’Elvis Costello, “Alison.”