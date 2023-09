Green Day partage trois extraits de "Dookie" dans le cadre de la réédition anniversaire

Green Day a dévoilé trois extraits qui figureront sur la réédition du 30e anniversaire de Dookie.

Le mois dernier, le groupe a annoncé les détails d’une grande réédition de cet album primé aux Grammy Awards en 1994, qui sera disponible le 29 septembre sous la forme d’un coffret vinyle six LP en édition limitée, d’un coffret quatre CD et d’une version numérique.

La collection comprend des démos et des "chutes" inédites de Dookie, ainsi que deux enregistrements live qui ont largement impacté le groupe, "Live At Woodstock (1994)" et l’inédit "Live In Barcelona (June 5, 1994)".

Avant la sortie de l’album, le groupe a partagé trois raretés : une reprise du titre de 1963 de Rufus Thomas "Walking The Dog", et des versions studio de "Christie Road" (qui figurait initialement sur le premier album Kerplunk) et de "409 In Your Coffeemaker" (extrait de l’EP de 1990 Slappy).