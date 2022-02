Green Day en décapotable dans un nouveau teaser de "1972"

Un premier teaser est paru le 19 décembre dernier. On y voit Billie Joe Armstrong (chanteur et guitariste), Mike Dirnt (bassiste) et Tré Cool (batteur) enregistrer aux studios londoniens RAK, suggérant l’arrivée de nouveautés de la part du groupe. Le 7 janvier, un second clip en lien avec le premier est sorti. Dans celui-ci, on peut voir Billie Joe Armstrong jouant de la guitare acoustique avec une série d’images qui défilent au-dessus de lui. Dans le troisième clip, datant du 22 janvier, les musiciens sont en répétition et jouent un nouveau morceau qui rappelle le style de "The Static Age" de l’album 21st Century Breakdown.

Le leitmotiv de ces clips est le nombre 1972, souvent exposé sous forme de flash. Certains fans voient dans ce nombre une allusion à la date de naissance des membres du groupe, tous nés en 1972. De plus, d’autres fans ont souligné que les dates de sorties des trois premiers clips côte à côte (19 décembre, 7 janvier et 22 janvier) forment 1972, ce qui n’est probablement pas une coïncidence.

Green Day sera en tournée au Royaume-Uni et en Europe à partir de l’été 2022. Le groupe passera d’ailleurs par la Belgique le 21 juin au Sportpaleis d’Anvers.