Green Day dévoile une vidéo inédite des années 90

39/Smooth est sorti le 13 avril 1990 chez Lookout ! Records. Il a été réédité en 1991 sous le titre 1,039/Smoothed Out Slappy Hour’s, qui comprenait leurs précédents EPs "1,000 Hours" et "Slappy".

Les fans étaient nombreux à réagir à cette vidéo. Parmi les commentateurs, Robb Flynn de Machine Head, originaire lui aussi d’Oakland, s’est exclamé : "Cette vidéo est géniale !".

Le leader de Bowling For Soup, Jaret Reddick, a déclaré que l’album avait "changé sa vie", tandis que la légende du tennis Serena Williams s’est également exprimée : "Et je connais chaque chanson".

Par ailleurs, Billie Armstrong, le chanteur, a récemment annoncé sa collaboration avec Gibson pour recréer l’une de ses guitares préférées. Baptisée Billie Joe Armstrong Les Paul Junior, la nouvelle guitare est une réplique du modèle Les Paul des années 1950, avec laquelle on le voit souvent sur scène.

Fin janvier, le groupe Green Day a fêté les 25 ans de l’album "Nimrod". Nimrod 25 – 25th Anniversary Edition contient l’album de 1997, mais aussi une série de démos et d’enregistrements live d’un concert à l’Electric Factory de Philadelphie donné le 14 novembre 1997, soit un mois après la sortie de Nimrod. Parmi les 14 démos, on retrouve des premiers essais de “Nice Guys Finish Last” et “Walking Alone”, des inédits comme “Tre Polka” et “You Irritate Me” ainsi qu’une reprise d’Elvis Costello, “Alison.”