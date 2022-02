Green Day : de nouveaux teasers et le premier concert de l’année !

Certains fans voient dans ce nombre une allusion à la date de naissance des membres du groupe, tous nés en 1972. De plus, d’autres fans ont souligné que les dates de sorties des clips côte à côte (19 décembre, 7 janvier et 22 janvier) forment 1972, ce qui n’est probablement pas une coïncidence. Depuis le dernier clip, d’autres informations à propos de “1972” n’ont pas été dévoilées. Peut-être faut-il s’attendre à d’autres extraits parsemés d’indices dans les semaines à venir, bien que les fans n’attendent plus que l’annonce de sortie officielle pour se réjouir.

Parallèlement à ces clips, Green Day est revenu sur scène ce 12 février. En effet, le groupe a démarré sa tournée 2022 dans le cadre du Bud Light Super Bowl Music Fest. Au total, 28 titres phares de leur carrière ont été joués. Aux côtés des hits tels que "Basket Case", "American Idiot", "Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” et “21 Guns”, le groupe a proposé pour la première fois depuis de nombreuses années des titres plus anciens tels que "Disappearing Boy", "Stuck With Me" et "At The Library". Le set du groupe a aussi été agrémenté de reprises telles que “Rock And Roll All Nite”, de KISS et “I Fought the Law” de The Crickets. Après plusieurs dates postposées suite à la pandémie, Green Day sera finalement en tournée au Royaume-Uni et en Europe à partir de l’été 2022. Le groupe passera d’ailleurs par la Belgique le 21 juin au Sportpaleis d’Anvers.